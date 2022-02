The Voice 2022 - EXCLU : magique ! Marc Lavoine et Ofé en duo. Une émotion palpable

Vous allez être sous le charme de ce nouveau duo. Marc Lavoine rejoint Ofé, jeune talent à la voix atypique de 21 ans. Ensemble, ils reprennent "la ballade Jim". Une émotion si forte qu'on ne sait plus qui du talent ou de l'artiste est le plus ému. "C'est fou comme j'ai le trac" dira Marc Lavoine. Extrait de The Voice du 19 février 2022