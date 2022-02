The Voice 2022 - "Vous êtes la personne que j'attendais". Le joli cadeau de Marc Lavoine à Ofé - Auditions à l'aveugle

"Vous êtes la personne que j'attendais,. Vous chantez exactement là où ça me touche". Marc Lavoine ne mâche pas ses mots à la fin de la prestation d'Ofé, jeune talent à la voix atypique de 21 ans. Ensemble, ils reprennent "la ballade de Jim". Une émotion si forte que l'on ne sait plus qui du talent ou de l'artiste est le plus ému. "C'est fou comme j'ai le trac" dira Marc Lavoine Extrait de The Voice du 19 février 2022