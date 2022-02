The Voice 2022 - Marina Battista chante "Hurt" de Christina Aguilera - Auditions à l'aveugle

Marina Battista fait son retour dans The Voice ! L’année dernière, les coachs ne s’étaient pas retournés, et Florent Pagny s’en était voulu ! Après cette séquence, Marina a reçu beaucoup d’amour de la part des téléspectateurs. Depuis, elle a beaucoup travaillé et s’est préparée à revenir. Déterminée, elle veut prendre sa revanche et prouver qu’elle a sa place dans l’émission. Cette fois ci, Marina ne se laisse pas le droit d’échouer : « ça passe ou ça casse ! ».Ce soir, elle interprète "Hurt" de Christina Aguilera - Extrait de The Voice du 19 février 2022