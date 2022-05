The Voice 2022 - Mary Milton chante "All by myself" de Céline Dion (Super Cross Battles)

Pour cette première confrontation, Florent Pagny a décidé de défier Amel Bent avec Charles Kaylan, le talent qui avait réussi à éliminer Vike, une des poulains de la Team Amel. Ce soir, Amel Bent n’a pas tenté le diable en demandant à Vike de se présenter. Amel Bent a fait appel à Mary Milton. Deux talents confirmés, presque professionnels qui maitrisent leur voix et leur stress. Si Charles a décidé de changer totalement de registre, Mary Milton reste sur sa lancée avec un titre de Eric Carmen, repris par Céline Dion : « All By myself ». Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022