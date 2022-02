The Voice 2022 - Mary Milton chante "Bang bang" de Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj - Auditions à l'aveugle

En savoir plus sur Amel Bent

Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Mary Milton chante depuis qu’elle parle. Fan de comédies musicales, elle a « cassé les cassettes » à force de les écouter et de chanter par dessus ! À force de travail et de persévérance, elle a réussi a faire de la musique son métier. Elle se sent prête pour une nouvelle aventure : The Voice. Elle regardait l’émission à la télé et se projetait à la place des talents. Elle vient à son tour réaliser son rêve et fouler la scène de The Voice. Elle espère voir au moins un coach se retourner, et pour cela, elle é décidé d'interpréter "Bang bang" de Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj. Extrait de The Voice du 26 février 2022