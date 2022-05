The Voice 2022 - Mary Milton chante "Regarde-moi" de Céline Dion (Demi-finale)

Ce soir, Mary Milton, notre talent demi-finaliste de la Team Amel Bent a choisi un titre de Céline Dion : « Regarde-moi ». C’est la première fois que Mary chante en français depuis le début de la saison. Lors des auditions à l’aveugle, elle avait interprété : "Bang Bang" de Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj. Pour sa battle face à Duchelle et Ambriel, elle avait chanté « Fighter » de Christina Aguilera. Lors de sa cross Battle, nouveau titre anglosaxon avec un tube de Whitney Houston : « The greastest love of all ». Pour sa super Cross battle, encore un autre avec « All by myself » d’Eric Carmen repris par Céline Dion. Mais ce soir, changement de programme. Réussira-t-elle ce nouveau pari ? Céline Dion lui portera-t-elle encore chance ? EXTRAIT The Voice, la demi-finale, du 14 mai 2022