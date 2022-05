The Voice 2022 - Mary Milton chante "The Greatest love of all" de Whitney Houston (Cross Battles)



En savoir plus sur Amel Bent Mais quelle dernière Cross-Battle. Elle oppose Mary Milton dans la Team Amel Bent à Axel dans la Team Vianney. Deux talents amis qui s'opposent. Mary Milton a décidé d'envoyer du lourd avec un titre de la Diva Withney Houston : "The Greastest love of all". Réussira-t-elle à convaincre le public de l'envoyer en super Cross Battle ? Extrait de The Voice du 30 avril 2022