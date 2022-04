The Voice 2022 - Mary Milton VS Duchelle VS Ambriel sur un titre de Christina Aguilera - Fighter (Battles)

Pour la première Battle de la soirée, Amel Bent a décidé d'opposer trois talents à la voix puissante, Mary Milton, Duchelle et Ambriel sur un titre de Christina Aguilera : "Fighter". Un fight musical pour trois guerrières. Une Battle de grande émotion qui met Amel Bent en joie. EXTRAIT Battles du 16 avril 2022