The Voice 2022 - Maseko chante "I put a spell on you" de Screamin' Jay Hawkins - Auditions à l'aveugle

Maseko est un jeune artiste touche à tout : il peint, il sculpte, il est musicien… Ce qu’il aime dans l’art, c’est l’émotion qu’il provoque chez les gens, c’est ça qui le fait vibrer ! Animateur dans l’évènementiel, il participe à The Voice pour partager son art en chantant et en espérant toucher un maximum de téléspectateurs avec sa voix atypique. Il donnera tout pour que les 4 coachs se retournent ! Maseko va chanter un titre de Screamin' Jay Hawkins : "I put a spell on you" - Extrait de The Voice du 19 février 2022