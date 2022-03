The Voice 2022 - Matteo chante "Mistral gagnant" de Renaud - Auditions à l'aveugle

Mattéo est un jeune lorrain de 17 ans passionné par le chant. Il y a 2 ans, il prend la décision de participer à un concours. Pour se préparer, il travaille avec une coach vocale qui n’est autre qu’une ancienne talent de The Voice : Marina d’Amico ! Elle lui apprend la technique, la gestuelle… Mais aussi à prendre confiance en lui. C’est d’ailleurs elle qui l’a encouragé à s’inscrire au casting de l’émission. Mattéo se retrouve aux auditions à l’aveugle avec un objectif : faire aussi bien que sa coach vocale en ayant les 4 fauteuils retournés, et ainsi la rendre fière ! Pour réussir ce pari, il a décidé d'interpréter un titre de Renaud : "Mistral gagnant". EXTRAIT The Voice du 26 mars 2022