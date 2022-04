The Voice 2022 - Mattéo chante "T'en va pas" de Elsa (Cross Battles)

En cette fin de soirée, il ne reste que deux talents dans la Team Amel Bent : Mary Milton et Mattéo. Mais pour faire face à Madeline de la Team Marc Lavoine, notre coach décide d'appeler Mattéo. Pour sa cross Battle, il va chanter un titre de la chanteuse et comédienne, Elsa que l'on voit dans Ici Tout Commence : "T'en va pas". Lequel de ces deux talents gagnera sa place pour les super Cross battles ? Extrait de The Voice du 30 avril 2022