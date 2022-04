The Voice 2022 - Matteo VS Nicolas VS Raph sur un titre de Janie - Mon idole (Battles)



Amel Bent ou Florent Pagny En savoir plus sur Pour cette nouvelle Battle, ce n'est pas deux mais trois talents qui vont s'affronter. Imaginez un Boys Band composé des Dalton... Compliqué ? 19 ans de moyenne d'âge, regardez Matteo, Nicolas et Raphaël, un trio imaginé par la coach Amel Bent. Ce soir, ils vont interpréter un titre de Janie : "Mon idole". Une chanson qui émeut particulièrement leur coach. EXTRAIT Battle The Voice du 16 avril 2022