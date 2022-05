En savoir plus sur MB14

MB14, talent emblématique de la saison de The Voice en 2016 (Il a fini deuxième derrière Slimane) et de The Voice All Stars en 2021, MB14 revient ce soir interpréter son nouveau titre "Ma place" et nous parler de nouveau rôle dans le film de Claude Zidi Jr : "Ténor", dont il a écrit la musique du générique. EXTRAIT The Voice, la demi-finale, du 14 mai 2022