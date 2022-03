The Voice 2022 - Michel Melcer chante "Blame it on the boogie" de Michael Jackson - Auditions à l'aveugle

Michel Melcer est le tout dernier talent de la saison à se présenter sur le plateau avec un titre de Michael jackson : "Blame it on the boogie". Réussira-t-il le pari fou de faire se retourner un des fauteuils des coachs alors que les équipes sont déjà remplies ? EXTRAIT The Voice du 26 mars 2022