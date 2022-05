The Voice 2022 – Mister Mat chante "Je l’aime à mourir" de Francis Cabrel (Super finale)

Mister Mat est super finaliste ce soir. Il a été qualifié par les téléspectateurs pour participer à la dernière étape de la saison : la super finale. Mister Mat habite Voiron en Isère, près de Grenoble. Pendant 10 ans, il a sillonné le monde avec son groupe, sorti 8 albums et fait plus de 700 concerts. Un talent solide, discret, sensible et qui possède une réelle expérience de scène. Pour cette dernière étape, il a décidé d'interpréter un titre de Francis Cabrel : "Je l'aime à mourir". EXTRAIT The Voice, la finale, du samedi 22 mai 2022