The Voice 2022 - Mister Mat chante "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman (Super Cross Battles)

Dernière Super Cross Battle, elle n’oppose pas deux mais trois talents. Mattéo, Mister Mat et Kevin Yven. Trois talents de trois équipes différentes. Le premier à se lancer dans l’arène est Mister Mat, de la Team Vianney. Un talent à la voix unique, grave et écorchée. Notre talent reste sur sa lancée avec un titre français : puisque tu pars » de Jean-Jacques Goldman. Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022