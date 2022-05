The Voice 2022 – Mister Mat chante "Quand la musique est bonne" de Jean-Jacques Goldman (Finale)

Pour sa finale, Mister Mat va interpréter un titre de Jean-Jacques Goldman : « Quand la musique est bonne ». Mister Mat est un musicien accompli. Après une carrière en groupe, il décide de se lancer en solo. Malheureusement, la sortie de son album coïncide avec le premier confinement… Mais il ne lâche rien et se lance un nouveau défi : participer à The Voice ! Belle idée, cet isérois de 43 ans se retrouve en finale. EXTRAIT The Voice, la finale, du samedi 22 mai 2022