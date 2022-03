The Voice 2022 - Morgane chante "Corps" d'Yseult

Morgane a 16 ans et hanbite Bordeaux. C'est une jeune fille qui n’arrive pas à se regarder dans la glace. Son corps est une phobie. Harcelée et moquée à cause de son physique, le chant est pour elle un véritable échappatoire. En découvrant la chanson « Corps » d’Yseult, c’est la première fois que des mots sont mis sur ce qu’elle ressent. Elle réalise que la musique ne s’arrêtait pas qu’à un corps. Depuis, elle se sent belle et écoutée sans être jugée. Elle ne voit plus son corps comme une laideur. The Voice, c’est sa revanche. Elle souhaite montrer qu’elle s’assume comme elle est, avec ses formes et ses rondeurs, et qu’elle a su se relever face à la haine. Elle espère convaincre les coachs uniquement par sa voix… Vont-ils ressentir ses émotions ? - Extrait de The Voice du 5 mars 2022