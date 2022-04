The Voice 2022 - Nabila VS Vike sur un titre de Jacques Brel - Ne me quitte pas (Battles)

Une battle très émouvante dans l'équipe d'Amel Bent sur les mots de Jacques Brel. Nabila et Vike vont chanter en duo. A première vue, rien ne lie ces deux artistes et pourtant. Pour Amel Bent, Nabila et Vike sont des personnages très mystérieux. C'est pour cette raison, que notre coach a choisi une parfaite mise à nu avec ce titre de Jacques Brel : "Ne me quitte pas". Avec une envie : revivre la puissance et le mystère des auditions à l'aveugle puissance 2 - Extrait The Voice, les Battles du 2 avril 2022.