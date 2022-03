The Voice 2022 - Natacha chante "Les nuits d'une demoiselle" de Colette Renard - Auditions à l'aveugle

Natacha a décidé d'interpréter un titre méconnu du grand public "Les nuits d'une demoiselle" de Colette Renard. Une chanson qui date de 1963 et qui parle des pu plaisir féminin. Une chanson audacieuse et des paroles qui amusent beaucoup Amel Bent, vous allez voir ! EXTRAIT The Voice du 26 mars 2022