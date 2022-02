The Voice 2022 - Noor chante "Tous les cris et SOS" de Daniel Balavoine - Auditions à l'aveugle

La reconnaissez-vous ? Noor a bien grandi depuis son passage dans The Voice Kids saison 6, en 2019. Après un bout de chemin ans l'équipe de Soprano, la jeune femme, aujourd'hui, âgée de 16 ans rempile, chez les adultes cette fois, avec un titre de Daniel Balavoine : "Tous les cris, les SOS". « La fille la plus stressée », comme l’a dit son ancien coach, appréhende son retour dans l’émission. Mais si elle n’avait jamais pris de cours de chant à l’époque, Soprano lui avait dit qu’elle avait le niveau pour participer à The Voice chez les adultes.Réussira-elle à faire se retourner les fauteuils de coachs ? Extrait des auditions à l'aveugle du samedi 11 février 2022.