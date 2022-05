The Voice 2022 - Nour chante "Rise up" d'Andra Day (Demi-finale)

Nour a bien grandi depuis son passage dans The Voice Kids saison 6, en 2019. Dans l’équipe de Soprano. Notre coach lui avait soufflé à l’oreille de venir se présenter à la version adulte. Un excellent conseil puisque Nour est en demi-finale ce soir. Elle va chanter un titre d’Andra Day : « Rise up ». On oublie les titres français qui ont fait chavirer le cœur du public. Cap sur la pop américaine pour le talent de Florent Pagny. EXTRAIT The Voice, la demi-finale, du 14 mai 2022