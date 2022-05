The Voice 2022 - Nour chante "Vole" de Céline Dion (Super finale)

Nour est super finaliste ce soir. Elle a été qualifiée par les téléspectateurs pour participer à la dernière étape de la saison : la super finale. Pour clôturer cette saison incroyable, la benjamine va interpréter un titre de Céline Dion : « Vole ». Les téléspectateurs vont-ils être séduits par son interprétation et lui permettre d’être sacrée » The Voice 2022 ». EXTRAIT The Voice, la finale, du samedi 22 mai 2022