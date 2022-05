The Voice 2022 - Nour, chante, en duo avec Slimane "Avant toi" (Finale)

Pour son duo, Nour sera accompagnée de Slimane. Ensemble, ils vont interpréter « Avant toi », un titre qu’il chante habituellement en duo avec Vitaa. Nour a bien grandi depuis son passage dans The Voice Kids saison 6, en 2019, dans l’équipe de Soprano. Une ascension impressionnante à laquelle on a également assisté durant toute cette saison, tant notre talent a progressé. EXTRAIT The Voice, la demi-finale, du 14 mai 2022