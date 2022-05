The Voice 2022 - Nour, Lou Dassi et Florent Pagny chantent "La foule" d'Edith Piaf (Demi-finale)

Qui de Lou Dassi ou Nour ira en finale ? Avant de découvrir le choix du public, on retrouve Lou Dassi, Nour et Florent Pagny pour un dernier titre en français : « La foule » d’Edith Piaf. EXTRAIT The Voice, la demi-finale, du 14 mai 2022