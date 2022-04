The Voice 2022 - Nour VS Emilie sur un titre de Clara Luciani - La grenade (Battles)

Pour la deuxième Battle de la soirée, Florent Pagny a décidé d'opposer deux jeunes talents de son équipe : Nour (que l'on connu dans tThe Voice Kids) et Emilie sur un titre de Cara Luciani : la Grenade. Deux talents très différents. Nour va tout droit et Emilie ne lâche jamais rien. Deux princesses qui vont devoir aller à la "baston" comme s'amuse à le préciser leur coach Florent Pagny. Qui sortira vainqueur ? La réponse - Extrait The Voice, les Battles du 2 avril 2022.