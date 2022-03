The Voice 2022 - Nyr chante "Clocks" de Coldplay - Auditions à l'aveugle

Nyr est un chanteur qui vit de sa passion depuis environ 25 ans. Spectacles, concerts et événements privés… C’est d’ailleurs comme ça qu’il a été repéré pour participer à The Voice, lors d’un mariage d’un membre de l’équipe de l’émission. S’il ne dénigre pas sa carrière, il est conscient que ses rêves n’ont pas été atteints… il a envie d’exister en tant qu’auteur-compositeur et pas seulement comme interprète. « En se mettant des rêves de gloire et de réussite, on oublie pourquoi on chante » : c’est la raison pour laquelle Nyr vient sur le plateau de The Voice, pour retrouver cette foi qu’il a un peu perdue. Il interprète « Clocks » de Coldplay, une chanson qui fait tout pour retrouver la flamme en lui… une histoire qui fait échos à sa vie. EXTRAIT The Voice du 22 mars 2022