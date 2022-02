The Voice 2022 - Ofé chante "la ballade de Jim" d'Alain Souchon - Auditions à l'aveugle

Ofé est une jeune artiste de 21 ans. Sa première expérience dans The Voice, elle l’a vécue aux côtés de son amie Laureen, finaliste de la saison 2019 dans l’équipe de Julien Clerc. Elle a pu alors ressentir le « frisson »… Et c’est là qu’elle a décidé de tenter elle aussi sa chance. Depuis elle a beaucoup travaillé mais elle sait que le niveau est très élevé. Sur le plateau, elle va tout donner pour avoir la chance de vivre la même aventure que son amie Laureen avant elle ! Sa voix atypique fera-t-elle mouche auprès des coachs ? - Ofé va chanter un titre d'Alain SOuchon : "La ballade de Jim". Extrait de The Voice du 19 février 2022