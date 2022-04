The Voice 2022 - Ofé VS Velours VS Jessy sur un titre de Michel Berger - Le paradis blanc (Battles)



Marc lavoine, Vianney ou Florent Pagny En savoir plus sur Pour sa première Battle de la soirée, Marc Lavoine nous offre une Battle de trois talents féminins sur un monunent de la chanson française : un titre de Michel Berger : le paradis blanc. Pour cette Battle, Ofé sera face à Velours et Jessy. Trois talents qui sont à des moments très différents de leur carrière. Découvrez leur prestation toute en émotion. EXTRAIT - Battle du 9 avril 2022