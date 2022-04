The Voice 2022 - Olly Corpe VS Chérine sur un titre de Hoobastank - The reason (Battles)

En savoir plus sur Amel Bent

La prochaine Battle dans l'équipe d'Amel Bent sera à la fois rock et mélancolique. il s'agit de Olly Corpe et de Chérine. En écoutant ses talents, notre coach a immédiatement imaginé leur duo et surtout la chanson qu'ils allaient proposer. Ce sera "The Reason" du groupe "Hoobastank". Un titre qu' Amel a beaucoup écouté lorsqu'elle était lycéenne. Back to the lycée. EXTRAIT Battles de The Voice du 16 avril 2022