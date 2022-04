The Voice 2022 - Paloma Pradal VS Louise sur un titre de Lomepal - Trop beau (Battles)

Pour cette nouvelle Battle, Vianney va opposer deux talents féminins qui ont, tous les deux, conquis les quatre coachs lors des auditions à l'aveugle : Paloma Pradal et Louise. Si vous êtes fan assidu de The Voice, vous avez déjà vu ce coaching incroyable où Vianney est obligé de recadrer ses talents. En effet, notre coach a décidé de les opposer sur un titre très difficile de Lomepal : "Trop beau". Un titre très compliqué à chanter pour nos talents. Vont-elles réussir ce pari fou ? - Extrait The Voice, les Battles du 2 avril 2022.