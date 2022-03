The Voice 2022 - Pauline chante "Utile" de Julien Clerc - Auditions à l'aveugle

En savoir plus sur Julien Clerc

À 19 ans, Pauline a une relation fusionnelle avec son frère, Samuel. Sa passion pour le chant vient de son frère qui chante depuis l’âge de 3 ans. Ils ont fait des spectacles pour leur famille et ont tous deux adoré cela. Depuis, Pauline ne passe pas un jour sans chanter. Cette relation incroyable, ils la vivent au quotidien en passant tout leur temps ensemble. C’est la raison pour laquelle ils participent à The Voice… mais séparément ! S’ils ne sont pas sur scène ensemble, ils savent qu’ils peuvent compter sur le soutien l’un de l’autre pour se rassurer et se canaliser. Pauline a toujours chanté uniquement devant sa famille… Pour sa première scène, elle est seule face aux fauteuils des coachs, sans son frère à ses côtés. Va-t-elle réussir à relever le défi ?