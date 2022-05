The Voice 2022 - Qui sont les talents finalistes de la saison ? (Demi-finale)

Ca y est ! On connait le nom des 5 finalistes de la saison. Vike dans la Team Amel Bent, Mister Mat dans la Team Vianney, Caroline Costa dans la Team Marc Lavoine, Nour dans la Team Florent Pagny et Loris dans la Team Nolwenn Leroy . EXTRAIT The Voice, la demi-finale, du 14 mai 2022