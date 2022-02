The Voice 2022 - Mister Mat chante "Georgia on my mind" de Ray Charles - Auditions à l'aveugle

Vianney ou Amel Bent En savoir plus sur

Mister Mat habite Voiron en Isère, près de Grenoble. Il est un musicien accompli. Pendant 10 ans, il a sillonné le monde avec son groupe, sorti 8 albums et fait plus de 700 concerts. Alors quand son groupe se sépare, il décide de se lancer en solo. Malheureusement, la sortie de son album coïncide avec le premier confinement… Mais il ne lâche rien et se lance un nouveau défi : participer à The Voice ! Pour convaincre les coachs, il interprète « Georgia on my mind » de Ray Charles, une chanson dans « son ADN musical ». Il s’accompagne de sa guitare… « une partie indissociable de sa voix ». Les coachs vont-ils être séduits ? Extrait de The Voice du 26 février 2022