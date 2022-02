The Voice 2022 - Raph chante "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche - Auditions à l'aveugle

Originaire de Metz, Raph a déménagé à Bordeaux pour intégrer une école de mode. Depuis tout petit, il chante dans la cave de la maison familiale, seul endroit où il n’embête pas sa famille avec ses vocalises ! Il aime faire passer des émotions à travers sa voix, c’est le « pouvoir indétrônable de la musique ». Dans la mode ou dans la musique, Raph sait qu’il faut savoir prendre des risques. Il veut profiter à fond de ce moment sur le plateau de The Voice pour n’avoir aucun regret ! Ce soir, pour les auditions à l'aveugle, Raph interprète un titre de Camille Lellouche : "Ne me jugez pas". Extrait de The Voice du 26 février 2022