The Voice 2022 - Sa vidéo a fait le buzz sur le net, Gautier tente sa chance aux auditions à l'Aveugle

2,3 millions de vues ! Gautier ne pensait pas, en postant la réaction de sa maman sur les réseaux sociaux que sa vidéo ferait le Buzz, et pourtant ! Celui qui, depuis son plus jeune âge, chante en cachette dans sa chambre… a le déclic. La musique est toute sa vie, il veut en faire son métier. Pour son audition à l'aveugle, Il interprète ce soir un titre de Donny Hathaway : "A song for you". Aura-t-il autant de succès auprès des coahcs ? La réponse