The Voice 2022 - Sonia chante "Girl on fire" d'Alicia Keys - Auditions à l'aveugle

Sonia est lycéenne. Elle est en première SES, Sciences Economiques et Sociales. Depuis toute petite, elle sait que le chant fera partie de sa vie ! Passionnée, elle travaille dur : elle prend des cours de chant, de danse et apprend à jouer de plusieurs instruments. Elle a déjà remporté de nombreux prix de concours de chant dans sa région. En participant ce soir à The Voice, Sonia veut prouver que malgré son jeune âge, elle a sa place dans cette aventure et peut la remporter ! Pour son audition à l'aveugle, notre jeune talent a décidé d'interpréter un des titres phares de la Star américaine Alicia Keys : "Girl on fire". Réussira-t-elle à mettre le feu au plateau ? Extrait des auditions à l'aveugle du samedi 11 février 2022.