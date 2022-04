The Voice 2022 - Sonia VS Marina Battista sur un titre de Gloria Gaynor - I will survive (Battles)



En savoir plus sur Florent Pagny "Elles sont même encore plus jeunes que mes enfants". Pour cette première Battle de la soirée, Florent Pagny a réuni deux très jeunes talents : Sonia, 16 ans et Marina Battista, 19 ans. Souvenez-vous ! Marina Battista est le talent qui avait fait couler beaucoup d'encre, quand en 2021, aucun coach ne s'était pas retourné. Sonia, elle, ne tarit pas d'éloges quand elle parle de son coach. "Il est humain, comme nous". Mais un humain qui va devoir faire un choix après la Battle. Ce soir, nos talents vont interpréter un titre de Gloria Gaynor : I will survive". EXTRAIT Battles du 9 avril 2022