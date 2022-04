The Voice 2022 - Thomas VS Kévin Yven sur un titre de Josh Groban - You raise me up (Battles)



En savoir plus sur Florent Pagny Pour cette nouvelle Battle, Florent Pagny oppose deux talents masculins dans une confrontation qui s'annonce... Epique ! Voici le face à face de Thomas et Kevin Yven. Ils vont interpréter le titre de Josh Groban : "You raise me up". Une Battle difficile pour Florent Pagny qui le dit lui-même : "Autant de similitude sera difficile à départager". EXTRAIT Battles The Voice du 16 avril 2022