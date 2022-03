The Voice 2022 - "Tu l'as chanté avant moi". Elle chante un titre qu'Amel Bent n'a jamais chanté sur scène

Sacré pari que de chanter un titre d'un des coachs. on le sait, il est très rare qu'ils se retourent. Pourtant Ambriel tente le pari un peu fou de chanter un titre très peu connu d'Amel Bent "Tourner la tête". Et pour cause, il est sur son tout dernier album. L'artiste avait d'ailleurs fait écouter une maquette à Florent Pagny. Pari osé ? La réponse EXTRAIT The Voice du 26 mars 2022.