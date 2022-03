The Voice 2022 - Vaëlle chante "Sign of the time" de Harry Styles - Auditions à l'aveugle

À seulement 30 ans, Vaëlle, chanteuse venue tout droit de Québec, a déjà 12 ans de carrière dans la musique. Après des tournées internationales avec différents groupes, cette chanteuse et musicienne avait l’impression de ne pas pouvoir choisir quelle artiste elle est. Après 5 ans de tournée avec son dernier groupe, elle décide de tout plaquer et de tout reprendre à zéro avec un seul objectif : se consacrer à sa carrière solo. The Voice est une première étape pour vivre enfin sa carrière. Elle se présente face aux fauteuils en étant la plus authentique possible avec un titre de Harry Styles : "Sign of the time". EXTRAIT The Voice du 26 mars 2022