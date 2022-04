The Voice 2022 - Vaëlle VS Lou Dassi sur un titre de The Cranberries - Zombie (Battles)

C'est un immense défi vocal que Florent Pagny lance pour cette nouvelle Battle. Vaëlle et Lou Dassi vont se confronter sur un titre mythique des Cranberries : "Zombie". Vaëlle, c'est c'est jeune québécoise qui avait beaucoup impressionné lors des auditions à l'aveugle avec sa reprise su titre de Harry Styles : "Sign of the time". Lou Dassi, quant à elle, avait réveillé le plateau avec sa reprise de Nirvana : Smells like teen spirit". Même si leurs voix sont différentes, le courant passe sublimement entre elles. La preuve. EXTRAIT Battles du 9 avril 2022