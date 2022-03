The Voice 2022 - Vianney a monté un max de meubles suédois.. La preuve !

Easy ! Vianney est polyglotte ! Enfin, il maitrise le suédois. On en a la preuve irréfutable. Pour convaincre Émilie, une jeune franco suédoise, de venir dans son équipe, il n'hésite pas à "mouiller la chemise". Vianney, un petit côté lara Fabian ou spécialiste du meuble scandinave ? On hésite encore. Extrait de THe Voice du 12 mars 2022.