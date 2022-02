The Voice 2022 - Vianney corrige un talent en direct et le résultat est bluffant - Auditions à l'aveugle

C'est aussi cela "The Voice". Des moments suspendus, d'une infimie douceur. Il suffisait de presque rien... Peut-être une intention différente, quelque chose de plus doux, une autre tonalité pour que Maria, touche le cœur d'un des 4 coachs. Notre talent a décidé de chanter une chanson de Vianney écrite pour Mentissa, son talent finaliste de la saison dernière : "Et Bam !". Mais quand on a 17 ans, il est parfois difficile de se détacher de l'original. On connait la gentillesse et la pédagogie de Vianney. En voici une nouvelle preuve. Il propose à Maria de rejouer la chanson avec un objectif de douceur. "C'est pas les faussetés ton problème, c'est juste ton intention" C'est si joli et si doux, que Vianney ne peut retenir son émotion. Extrait des auditions à l'aveugle du samedi 11 février 2022.