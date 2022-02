The Voice 2022 - Vike chante "I love you" de Billie Eilish - Auditions à l'aveugle

Vianney ou Amel Bent En savoir plus sur

Vike habite Versailles. Il est chanteur et musicien : il a commencé la guitare au conservatoire à 5 ans. La guitare et le chant deviennent petit à petit une passion, jusqu’à faire partie d’un groupe au lycée… Vike prend conscience à ce moment-là qu’il veut en faire son métier. Très pudique, il n’aime pas parler de lui mais préfère s’exprimer en chanson et faire ressentir des émotions aux gens. Il a préparé une version très personnelle de « I love you » de Billie Eilish, et espère que les coachs seront assez touchés pour se retourner ! - Extrait de The Voice du 19 février 2022