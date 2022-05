The Voice 2022 - Vike chante "Les mots bleus" de Christophe (Super Cross Battles)

Pour cette avant dernière Super Cross Battle de la soirée et donc de la saison, découvrez ce nouveau duel. Jean-Palau de la Team Pagny face à la carte maitresse d’Amel Bent : Vike. Lors des Cross Battles, Vike avait été repêché par sa coach, certaine de son talent mais pas de la chanson choisie (très rock). Amel croit en Vike. Il faut simplement qu’il ne se trompe pas de titre. Et ce soir, Vike a décidé de chanter un titre français : « les mots bleus » de Christophe. Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022