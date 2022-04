The Voice 2022 - Vike chante "Seven Nation Army" des The White Stripes - (Cross Battles)

Pour la cross Battle suivante, Nikos Aliagas donne la main à Amel Bent. Celle-ci décide d’affronter Florent Pagny. Pour cette opposition, Amel choisit Vike, son talent mystérieux. Vike espère séduire le public avec un titre des White Stripes « Seven Nation Army ». Face à lui, Florent Pagny lui oppose Charles Kaylan avec un titre de Céline Dion : "S'il suffisait d'aimer".