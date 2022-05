The Voice 2022 - Vike, chante, en duo avec Angèle "Ta reine" (Finale)

Pour son duo, Vike va chanter avec la chanteuse belge Angèle. Le titre : « ma reine ». Vike est un finaliste heureux. Sa coach Amel Bent le répète à l’envi. Elle s’étonne tous les jours que Vike ait pu la choisir lors des auditions à l’aveugle tant leurs univers sont différents. En revanche, Amel le dit bien. Ils se retrouvent sur l’émotion. Et de l’émotion, il en faut pour réinterpréter les titres choisis durant cette saison. « I love you » de Billie Eilish, « Ne me quitte pas » de Brel, ou encore « Les mots bleus » de Christophe et samedi soir dernier : « Je suis malade » de Serge Lama. Vike réussira-t-il, une nouvelle fois ; à séduire les téléspectateurs ? EXTRAIT de The Voice, la finale, du samedi 21 mai 2022