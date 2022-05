The Voice 2022 - "Vous repartez GRAND". Le départ toute en émotions de Clément (Super Cross Battles)

Parce qu’elle est joyeuse et émouvante à la fois, vous pouvez regarder cette séquence 100 fois et 100 fois, vos larmes vont couler. Regardez l’émotion des talents au départ de Clément lors de cette Super Cross battle. Une émotion qui traduit les relations que peuvent nouer les talents au cours de cette aventure hors norme. Regardez jusqu’à la fin ce passage, et écoutez les mots simples et puissants de Clément à son coach : « Merci beaucoup Monsieur ». Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022