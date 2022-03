The Voice 2022 - Yannick chante "Jusqu'à mon dernier souffle" de Terrenoire - Auditions à l'aveugle

Issu d’une famille de musiciens, Yannick est un violoncelliste qui vit de sa passion. Il joue également du piano, de la guitare, de la basse électrique ou encore de la clarinette. Bref, il « vit musique, respire musique et rêve musique ». Et s’il a toujours chanté, il ne l’a pourtant jamais assumé… Sur le plateau de The Voice, Notre lyonnais se présente avec son violoncelle car il lui « procure un sentiment de sécurité ». S’il se sent « presque plus à l’aise avec que seul, avec son micro », Yannick a conscience que c’est néanmoins le chemin qu’il doit parcourir pour être un chanteur. Ce soir, il a décidé d'interpréter un titre de Terrenoire : "Jusqu'à mon dernier souffle". EXTRAIT de The Voice du 26 mars 2022